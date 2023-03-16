Пошкоджено інтернат, горіли будинки – підсумки обстрілів Харківщини за добу

У ДСНС повідомили про наслідки війни російських терористів із мирним населенням Харківщини.

Минулої доби через обстріли в Харківській області сталася одна пожежа – близько 10 ранку 15 березня горіли будинки в селі Гатище Вовчанської громади.

“Зі слів заявника там горіли 3 приватні будинки. Проте підрозділи ДСНС не мали можливості виїхати на ліквідацію тієї пожежі через постійні сильні обстріли з боку окупантів”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також за добу рятувальники двічі виїжджали на місця “прильотів”. Одне з них – у Харкові, по якому росіяни вчора, 15 березня, вдарили ракетою з комплексу С-300.

“Пошкоджена будівля навчального закладу та житловий 16-поверховий будинок, а також декілька автомобілів та гаражні бокси. Пожежі не виникло. Жертв та постраждалих немає“, – констатували в ДСНС.

Також від обстрілу постраждало селище Вільча Вовчанської громади. Там пошкоджена будівля однієї з торгово-виробничих фірм. Пожеж і постраждалих не було.