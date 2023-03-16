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Пошкоджено інтернат, горіли будинки – підсумки обстрілів Харківщини за добу

Події 08:55   16.03.2023
Оксана Горун
Пошкоджено інтернат, горіли будинки – підсумки обстрілів Харківщини за добу Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області

У ДСНС повідомили про наслідки війни російських терористів із мирним населенням Харківщини.

Минулої доби через обстріли в Харківській області сталася одна пожежа – близько 10 ранку 15 березня горіли будинки в селі Гатище Вовчанської громади.

“Зі слів заявника там горіли 3 приватні будинки. Проте підрозділи ДСНС не мали можливості виїхати на ліквідацію тієї пожежі через постійні сильні обстріли з боку окупантів”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також за добу рятувальники двічі виїжджали на місця “прильотів”. Одне з них – у Харкові, по якому росіяни вчора, 15 березня, вдарили ракетою з комплексу С-300.

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    • “Пошкоджена будівля навчального закладу та житловий 16-поверховий будинок, а також декілька автомобілів та гаражні бокси. Пожежі не виникло. Жертв та постраждалих немає“, – констатували в ДСНС.

    Також від обстрілу постраждало селище Вільча Вовчанської громади. Там пошкоджена будівля однієї з торгово-виробничих фірм. Пожеж і постраждалих не було.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 08:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про наслідки війни російських терористів із мирним населенням Харківщини".