«Пожежі не було»: у ДСНС опублікували фото з ранкового «прильоту» Харковом
Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області
Рятувальники показали фото з місця ракетного удару по Шевченківському району.
За даними управління ДСНС у Харківській області, внаслідок “прильоту” значні пошкодження зазнала будівля навчального закладу. Також було пошкоджено скління та віконні рами поруч розташованої 16-поверхівки, кілька автомобілів та гаражні бокси.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
“Пожежі не було”, – заявили у ДСНС
Рятувальники виїжджали на місце події для перевірки.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 15:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники показали фото з місця ракетного удару по Шевченківському району.".