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«Пожежі не було»: у ДСНС опублікували фото з ранкового «прильоту» Харковом

Суспільство 15:04   15.03.2023
Вікторія Яковенко
«Пожежі не було»: у ДСНС опублікували фото з ранкового «прильоту» Харковом Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області

Рятувальники показали фото з місця ракетного удару по Шевченківському району.

За даними управління ДСНС у Харківській області, внаслідок “прильоту” значні пошкодження зазнала будівля навчального закладу. Також було пошкоджено скління та віконні рами поруч розташованої 16-поверхівки, кілька автомобілів та гаражні бокси.

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Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

“Пожежі не було”, – заявили у ДСНС

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Фото: Головне управління ДСНС у Харківській області

Рятувальники виїжджали на місце події для перевірки.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 15:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники показали фото з місця ракетного удару по Шевченківському району.".