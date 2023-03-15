«Пожежі не було»: у ДСНС опублікували фото з ранкового «прильоту» Харковом

Рятувальники показали фото з місця ракетного удару по Шевченківському району.

За даними управління ДСНС у Харківській області, внаслідок “прильоту” значні пошкодження зазнала будівля навчального закладу. Також було пошкоджено скління та віконні рами поруч розташованої 16-поверхівки, кілька автомобілів та гаражні бокси.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

“Пожежі не було”, – заявили у ДСНС

Рятувальники виїжджали на місце події для перевірки.