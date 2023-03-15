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Ранковий ракетний удар по Харкову: били С-300 (фото, відео)

Події 13:39   15.03.2023
Вікторія Яковенко
Ранковий ракетний удар по Харкову: били С-300 (фото, відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

Близько 10:00 ворог завдав ракетного удару С-300 по цивільній інфраструктурі Шевченківського району. 

Фото та відео з місця прильоту опублікувала Харківська обласна прокуратура.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Як повідомив речник відомства Дмитро Чубенко, окупанти обстріляли місто ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок удару частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибиті шибки. Також пошкоджено автомобілі мешканців.

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура

«Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 138. ККУ, а саме – це порушення законів та звичаїв війни за обстріл цивільної інфраструктури», – додав Чубенко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 13:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 ворог завдав ракетного удару С-300 по цивільній інфраструктурі Шевченківського району. ".