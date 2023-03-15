Ранковий ракетний удар по Харкову: били С-300 (фото, відео)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Близько 10:00 ворог завдав ракетного удару С-300 по цивільній інфраструктурі Шевченківського району.
Фото та відео з місця прильоту опублікувала Харківська обласна прокуратура.
Як повідомив речник відомства Дмитро Чубенко, окупанти обстріляли місто ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Внаслідок удару частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибиті шибки. Також пошкоджено автомобілі мешканців.
«Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 138. ККУ, а саме – це порушення законів та звичаїв війни за обстріл цивільної інфраструктури», – додав Чубенко.
Читайте також: Під час обстрілу Харкова постраждав інтернат та житловий будинок – Терехов
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ранковий ракетний удар по Харкову: били С-300 (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 13:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 ворог завдав ракетного удару С-300 по цивільній інфраструктурі Шевченківського району. ".