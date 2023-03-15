Ранковий ракетний удар по Харкову: били С-300 (фото, відео)

Близько 10:00 ворог завдав ракетного удару С-300 по цивільній інфраструктурі Шевченківського району.

Фото та відео з місця прильоту опублікувала Харківська обласна прокуратура.

Як повідомив речник відомства Дмитро Чубенко, окупанти обстріляли місто ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок удару частково зруйновано навчальний заклад. У житлових будинках навколо вибиті шибки. Також пошкоджено автомобілі мешканців.

«Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 138. ККУ, а саме – це порушення законів та звичаїв війни за обстріл цивільної інфраструктури», – додав Чубенко.