Утренний ракетный удар по Харькову: били С-300 (фото,видео)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Около 10:00 враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Шевченковского района.
Фото и видео с места прилета опубликовала Харьковская областная прокуратура.
Как сообщил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Чубенко, оккупанты обстреляли город ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
В результате удара частично разрушено учебное заведение. В жилых домах вокруг выбиты стекла. Также повреждены автомобили жителей.
«Сейчас возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 138. УКУ, а именно – это нарушение законов и обычаев войны за обстрел гражданской инфраструктуры», — добавил Чубенко.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:00 враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Шевченковского района.".