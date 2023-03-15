Утренний ракетный удар по Харькову: били С-300 (фото,видео)

Около 10:00 враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Шевченковского района.

Фото и видео с места прилета опубликовала Харьковская областная прокуратура.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Чубенко, оккупанты обстреляли город ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

В результате удара частично разрушено учебное заведение. В жилых домах вокруг выбиты стекла. Также повреждены автомобили жителей.

«Сейчас возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 138. УКУ, а именно – это нарушение законов и обычаев войны за обстрел гражданской инфраструктуры», — добавил Чубенко.