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Утренний ракетный удар по Харькову: били С-300 (фото,видео)

Общество 13:39   15.03.2023
Виктория Яковенко
Утренний ракетный удар по Харькову: били С-300 (фото,видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

Около 10:00 враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Шевченковского района.

Фото и видео с места прилета опубликовала Харьковская областная прокуратура.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Чубенко, оккупанты обстреляли город ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате удара частично разрушено учебное заведение. В жилых домах вокруг выбиты стекла. Также повреждены автомобили жителей.

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Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура

«Сейчас возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 138. УКУ, а именно – это нарушение законов и обычаев войны за обстрел гражданской инфраструктуры», — добавил Чубенко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 13:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:00 враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Шевченковского района.".