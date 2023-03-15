Во время обстрела Харькова пострадал интернат и жилой дом — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил подробности об утреннем «прилете».

«Обстрел был по одному из районов Харькова. Пострадал интернат, кроме этого пострадал жилой дом. Сейчас его обследуют и убираем то, что совершил обстрел нашего врага. Подопечных в интернате не было, были работники этого интерната. К счастью, никто не пострадал. Сейчас мы эти разрушения убираем», — сказал Терехов.

По его словам, в пострадавшем от обстрела интернате обычно находились люди «с определенными жизненными сложностями».

Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:16 16 марта во время воздушной тревоги. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что враг наносит удары по городу и области. Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что возле места «прилета» находятся жилые дома.