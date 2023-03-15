Терехов: возле места «прилета» в Харькове — жилые дома, выбило стекла
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российская армия опять обстреляла жилой район, где нет военных объектов.
«В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла. О жертвах и пострадавших информация не поступала», — написал Терехов в telegram.
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Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:16 16 марта во время воздушной тревоги. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что враг наносит удары по городу и области. Позже Синегубов сообщил о «прилете» по гражданской инфраструктуре. Информации о пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российская армия опять обстреляла жилой район, где нет военных объектов".