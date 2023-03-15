Терехов: возле места «прилета» в Харькове — жилые дома, выбило стекла

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российская армия опять обстреляла жилой район, где нет военных объектов.

«В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла. О жертвах и пострадавших информация не поступала», — написал Терехов в telegram.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:16 16 марта во время воздушной тревоги. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что враг наносит удары по городу и области. Позже Синегубов сообщил о «прилете» по гражданской инфраструктуре. Информации о пострадавших нет.