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Терехов: возле места «прилета» в Харькове — жилые дома, выбило стекла

Происшествия 10:50   15.03.2023
Оксана Горун
Терехов: возле места «прилета» в Харькове — жилые дома, выбило стекла

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российская армия опять обстреляла жилой район, где нет военных объектов.

«В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла. О жертвах и пострадавших информация не поступала», — написал Терехов в telegram.

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    • Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:16 16 марта во время воздушной тревоги. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что враг наносит удары по городу и области. Позже Синегубов сообщил о «прилете» по гражданской инфраструктуре. Информации о пострадавших нет.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 10:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российская армия опять обстреляла жилой район, где нет военных объектов".