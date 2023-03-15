Терехов: біля місця “прильоту” у Харкові – житлові будинки, вибило шибки
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російська армія знову обстріляла житловий район, де немає військових об’єктів.
“У районі місця прильоту – жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура. В будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило“, – написав Терехов у телеграмі.
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Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:16 16 березня під час повітряної тривоги. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог завдає ударів по місту та області. Пізніше Синєгубов повідомив про “приліт” по громадянській інфраструктурі. Інформації щодо постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 10:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російська армія знову обстріляла житловий район, де немає військових об’єктів".