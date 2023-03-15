Терехов: біля місця “прильоту” у Харкові – житлові будинки, вибило шибки

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російська армія знову обстріляла житловий район, де немає військових об’єктів.

“У районі місця прильоту – жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура. В будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не надходило“, – написав Терехов у телеграмі.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:16 16 березня під час повітряної тривоги. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог завдає ударів по місту та області. Пізніше Синєгубов повідомив про “приліт” по громадянській інфраструктурі. Інформації щодо постраждалих немає.