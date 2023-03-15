У Харкові пролунав вибух. Синєгубов заявив, що ворог завдає ударів (оновлено)
У Харкові близько 10:16 пролунав вибух. Керівництво ХОВА підтвердило обстріл.
“Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!”, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Із тим самим закликом – залишатися в укриттях – до мешканців області звернувся начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Читайте також: Поставили на електроплиту: у Харкові у квартирі вибухнув газовий балон
Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що під ударом опинилася громадянська інфраструктура Харкова. А мер Ігор Терехов зазначив, що поряд із місцем “прильоту” – житлові будинки та об’єкти міської інфраструктури. Місцями вилетіли шибки. Інформації щодо постраждалих немає.
Зазначимо, що минулої ночі армія РФ намагалася вдарити по Харкову ракетами з Бєлгородської області. Але ракети вибухнули в небі над РФ, а одна – впала просто на Бєлгород.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові пролунав вибух. Синєгубов заявив, що ворог завдає ударів (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:16 пролунав вибух. Керівництво ХОВА підтвердило обстріл".