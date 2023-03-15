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У Харкові пролунав вибух. Синєгубов заявив, що ворог завдає ударів (оновлено)

Події 10:20   15.03.2023
Оксана Горун
У Харкові пролунав вибух. Синєгубов заявив, що ворог завдає ударів (оновлено)

У Харкові близько 10:16 пролунав вибух. Керівництво ХОВА підтвердило обстріл.

“Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!”, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Із тим самим закликом – залишатися в укриттях – до мешканців області звернувся начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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    • Пізніше Олег Синєгубов повідомив, що під ударом опинилася громадянська інфраструктура Харкова. А мер Ігор Терехов зазначив, що поряд із місцем “прильоту” – житлові будинки та об’єкти міської інфраструктури. Місцями вилетіли шибки. Інформації щодо постраждалих немає.

    Зазначимо, що минулої ночі армія РФ намагалася вдарити по Харкову ракетами з Бєлгородської області. Але ракети вибухнули в небі над РФ, а одна – впала просто на Бєлгород.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 10:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 10:16 пролунав вибух. Керівництво ХОВА підтвердило обстріл".