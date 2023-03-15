Ціліли по Харкову – влучили по собі: вночі в Бєлгороді впала ракета (відео)

Після повітряної тривоги о 22:36 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив мешканців регіону про пуски ворожих ракет. Як виявилося, мінімум одна з них впала неподалік місця зльоту.

“Пуски ворожих ракет – перебуваєте в укриттях!” – написав Мельник о 22:38 13 березня. Але вже за три хвилини зробив оновлення: поки всі ракети вибухають у небі над територією РФ.

Згодом численні відео цих вибухів почали з’являтися у бєлгородських телеграм-каналах. Декілька з них особливо примітні, адже “оператори” зафіксували шлях однієї з ракет – від зльоту до падіння.

І зліт, і падіння сталися на території Бєлгородської області. У автора другого ролика після “прильоту” в будинку погасло світло.

Після вибуху місцевий губернатор Гладков традиційно заявив про обстріл з боку України та “роботу ППО”. Те саме повторив мер Бєлгорода, приїхавши на місце прильоту. При цьому навіть підписники російських телеграм-каналів насилу погоджувалися вірити меру та губернатору, а не своїм очам.