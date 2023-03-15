Під обстрілом за добу було близько 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про удари по прикордонню та населеним пунктам біля лінії фронту. Також продовжуються спроби прорвати оборону захисників України на Куп’янському напрямку.

“Протягом минулої доби ворог обстріляв райони 15 населених пунктів Харківської області. Серед них – Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку під обстрілами були ще чотири населені пункти – біля лінії зіткнення: Дворічна, Гряниківка, Масютівка та Крохмальне.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом попередньої доби, ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ”, – зазначили в Генштабі.

Загалом по території України ворог за добу завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Сили оборони відбили понад 90 атак.