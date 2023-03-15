Live
  • Середа 15.03.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Під обстрілом за добу було близько 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 07:23   15.03.2023
Оксана Горун
Під обстрілом за добу було близько 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про удари по прикордонню та населеним пунктам біля лінії фронту. Також продовжуються спроби прорвати оборону захисників України на Куп’янському напрямку.

Протягом минулої доби ворог обстріляв райони 15 населених пунктів Харківської області. Серед них – Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку під обстрілами були ще чотири населені пункти – біля лінії зіткнення: Дворічна, Гряниківка, Масютівка та Крохмальне.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також, протягом попередньої доби, ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ”, – зазначили в Генштабі.

Читайте також: Аеророзвідка підірвала склад армії РФ у районі Дворічної на Харківщині (відео)

Загалом по території України ворог за добу завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Сили оборони відбили понад 90 атак.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

18:21
Ворог тримає війська біля кордону з Харківщиною для демонстративних дій – ГШ
15:20
Загинула дорогою на цвинтар: поліція повідомила подробиці обстрілу Вовчанська
11:24
Армія РФ вранці обстріляла Харківщину, загинула жінка – Синєгубов
08:43
Синєгубов повідомив про обстріли: поранених вивезли з села в “сірій зоні”
08:19
Війська РФ “здійснили незначні завоювання” в районі Куп’янська – ISW

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Під обстрілом за добу було близько 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 07:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про удари по прикордонню та населеним пунктам біля лінії фронту. Також продовжуються спроби прорвати оборону захисників України на Куп’янському напрямку".