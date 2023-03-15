Под обстрелом за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил об ударах по приграничью и населенным пунктам у линии фронта. Также продолжаются попытки прорвать оборону защитников Украины на Купянском направлении.
«За прошедшие сутки враг обстрелял районы 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них — Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка», — сообщили в утренней сводке Генштаба.
На Купянском направлении под обстрелом были еще четыре населенные пункта — у линии столкновения: Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Крахмальное.
«На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск», — отметили в Генштабе.
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В целом по территории Украины враг за сутки нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Силы обороны отбили более 90 атак.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об ударах по приграничью и населенным пунктам у линии фронта. Также продолжаются попытки прорвать оборону защитников Украины на Купянском направлении".