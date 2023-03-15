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Целились по Харькову — попали по себе: ночью в Белгороде упала ракета (видео)

Мир 07:41   15.03.2023
Оксана Горун
Целились по Харькову — попали по себе: ночью в Белгороде упала ракета (видео) Фото: кадр из видео

После воздушной тревоги в 22:36 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей региона о пусках вражеских ракет. Как оказалось, минимум одна из них упала неподалеку от места взлета.

«Пуски вражеских ракет – находитесь в укрытиях!» — написал Мельник в 22:38 13 марта. Но уже через три минуты сделал обновление: пока все ракеты взрываются в небе над территорией РФ.

Позже многочисленные видео этих взрывов начали появляться в белгородских telegram-каналах. Несколько из них особо примечательны, ведь «операторы» зафиксировали путь одной из ракет — от взлета до падения.

И взлет, и падение произошли на территории Белгородской области. У автора второго ролика после «прилета» дома погас свет.

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После взрыва местный губернатор Гладков традиционно заявил об обстреле со стороны Украины и «работе ПВО». То же повторил мэр Белгорода, приехав на место «прилета». При этом даже подписчики российских telegram-каналов с трудом соглашались верить мэру и губернатору, а не своим глазам.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 07:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После воздушной тревоги в 22:36 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей региона о пусках вражеских ракет. Как оказалось, минимум одна из них упала неподалеку от места взлета".