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В Харькове прогремел взрыв. Синегубов заявил: враг наносит удары (обновлено)

Происшествия 10:20   15.03.2023
Оксана Горун
В Харькове прогремел взрыв. Синегубов заявил: враг наносит удары (обновлено)

В Харькове около 10:16 погремел взрыв. Руководство ХОВА подтвердило обстрел.

«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях», — написал глава ХОВА Олег Синегубов.

С тем же призывом — оставаться в укрытиях — к жителям области обратился начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

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    • Позже Олег Синегубов сообщил, что под ударом оказась гражданская инфраструктура Харькова. А мэр Игорь Терехов отметил, что рядом с местом «прилета» — жилые дома и объекты городской инфраструктуры. Местами вылетели стекла. Информации о пострадавших нет.

    Отметим, что минувшей ночью армия РФ предпринимала попытку ударить по Харькову ракетами из Белгородской области. Но ракеты взорвались в небе над РФ, а одна — упала прямо на Белгород.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 10:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:16 погремел взрыв. Руководство ХОВА подтвердило обстрел".