В Харькове прогремел взрыв. Синегубов заявил: враг наносит удары (обновлено)
В Харькове около 10:16 погремел взрыв. Руководство ХОВА подтвердило обстрел.
«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях», — написал глава ХОВА Олег Синегубов.
С тем же призывом — оставаться в укрытиях — к жителям области обратился начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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Позже Олег Синегубов сообщил, что под ударом оказась гражданская инфраструктура Харькова. А мэр Игорь Терехов отметил, что рядом с местом «прилета» — жилые дома и объекты городской инфраструктуры. Местами вылетели стекла. Информации о пострадавших нет.
Отметим, что минувшей ночью армия РФ предпринимала попытку ударить по Харькову ракетами из Белгородской области. Но ракеты взорвались в небе над РФ, а одна — упала прямо на Белгород.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 10:16 погремел взрыв. Руководство ХОВА подтвердило обстрел".