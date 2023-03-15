В Харькове прогремел взрыв. Синегубов заявил: враг наносит удары (обновлено)

В Харькове около 10:16 погремел взрыв. Руководство ХОВА подтвердило обстрел.

«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях», — написал глава ХОВА Олег Синегубов.

С тем же призывом — оставаться в укрытиях — к жителям области обратился начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Позже Олег Синегубов сообщил, что под ударом оказась гражданская инфраструктура Харькова. А мэр Игорь Терехов отметил, что рядом с местом «прилета» — жилые дома и объекты городской инфраструктуры. Местами вылетели стекла. Информации о пострадавших нет.

Отметим, что минувшей ночью армия РФ предпринимала попытку ударить по Харькову ракетами из Белгородской области. Но ракеты взорвались в небе над РФ, а одна — упала прямо на Белгород.