В Харькове «прилет» по гражданской инфраструктуре — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия ударила по Харькову.

«Враг еще раз ударил по гражданской инфраструктуре города. Предварительно, без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются», — написал Синегубов 15 марта.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:16 16 марта во время воздушной тревоги. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что враг наносит удары по городу и области. Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что возле места «прилета» находятся жилые дома.