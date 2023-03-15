У Харкові “приліт” по цивільній інфраструктурі – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія вдарила по Харкову.

“Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються”, – написав Синєгубов 15 березня.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:16 16 березня під час повітряної тривоги. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог завдає ударів по місту та області. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що біля місця “прильоту” знаходяться житлові будинки.