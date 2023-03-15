У Харкові “приліт” по цивільній інфраструктурі – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія вдарила по Харкову.
“Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються”, – написав Синєгубов 15 березня.
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:16 16 березня під час повітряної тривоги. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог завдає ударів по місту та області. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що біля місця “прильоту” знаходяться житлові будинки.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові “приліт” по цивільній інфраструктурі – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 10:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія вдарила по Харкову".