Під час обстрілу Харкова постраждав інтернат та житловий будинок – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив подробиці про ранковий “приліт”.
“Обстріл був по одному з районів Харкова. Постраждав інтернат, крім цього постраждав житловий будинок. Зараз його обстежують, і прибираємо те, що наробив обстріл нашого ворога. Підопічних в інтернаті не було, були працівники цього інтернату. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз ми цю руйнацію прибираємо”, – сказав Терехов.
За його словами, в інтернаті, що постраждав від обстрілу, зазвичай знаходилися люди “з певними життєвими складнощами”.
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Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:16 16 березня під час повітряної тривоги. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог завдає ударів по місту та області. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що біля місця “прильоту” знаходяться житлові будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 11:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив подробиці про ранковий “приліт”".