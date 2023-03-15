«Пожара не было»: в ГСЧС опубликовали фото с утреннего «прилета» по Харькову
Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области
Спасатели показали фото с места ракетного удара по Шевченковскому району.
По данным управлении ГСЧС в Харьковской области, вследствие «прилета» значительные повреждения получило здание учебного заведения. Также были повреждены остекление и оконные рамы рядом расположенной 16-этажкки, несколько автомобилей и гаражные боксы.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
«Пожара не было», — заявили в ГСЧС.
Спасатели выезжали на место происшествия для проверки.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 15:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели показали фото с места ракетного удара по Шевченковскому району.".