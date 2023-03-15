«Пожара не было»: в ГСЧС опубликовали фото с утреннего «прилета» по Харькову

Спасатели показали фото с места ракетного удара по Шевченковскому району.

По данным управлении ГСЧС в Харьковской области, вследствие «прилета» значительные повреждения получило здание учебного заведения. Также были повреждены остекление и оконные рамы рядом расположенной 16-этажкки, несколько автомобилей и гаражные боксы.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

«Пожара не было», — заявили в ГСЧС.

Спасатели выезжали на место происшествия для проверки.