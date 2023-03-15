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«Пожара не было»: в ГСЧС опубликовали фото с утреннего «прилета» по Харькову

Общество 15:04   15.03.2023
Виктория Яковенко
«Пожара не было»: в ГСЧС опубликовали фото с утреннего «прилета» по Харькову Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Спасатели показали фото с места ракетного удара по Шевченковскому району.

По данным управлении ГСЧС в Харьковской области, вследствие «прилета» значительные повреждения получило здание учебного заведения. Также были повреждены остекление и оконные рамы рядом расположенной 16-этажкки, несколько автомобилей и гаражные боксы.

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Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

«Пожара не было», — заявили в ГСЧС.

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Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Спасатели выезжали на место происшествия для проверки.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 15:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели показали фото с места ракетного удара по Шевченковскому району.".