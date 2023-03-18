Будут ли отключать свет в субботу на Харьковщине — информация Укрэнерго

В Харьковской области в субботу, 18 марта, не планируют отключать электричество.

Во всех регионах за исключением Житомирщины и Черниговщины ограничений в сетях «Укрэнерго», которые бы приводили к необходимости отключения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились, сообщили в национальной энергетической компании.

«Энергосистема Украины работает стабильно, электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления», — отметили в «Укрэнерго».