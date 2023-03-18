Live
  • Суббота 18.03.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

Будут ли отключать свет в субботу на Харьковщине — информация Укрэнерго

Общество 14:08   18.03.2023
Елена Нагорная
Будут ли отключать свет в субботу на Харьковщине — информация Укрэнерго

В Харьковской области в субботу, 18 марта, не планируют отключать электричество.

Во всех регионах за исключением Житомирщины и Черниговщины ограничений в сетях «Укрэнерго», которые бы приводили к необходимости отключения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились, сообщили в национальной энергетической компании.

«Энергосистема Украины работает стабильно, электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления», — отметили в «Укрэнерго».

Читайте также: Ситуация со светом в Харьковской области стабилизирована — Синегубов

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

14:08
Будут ли отключать свет в субботу на Харьковщине — информация Укрэнерго
13:27
Синегубов рассказал о состоянии мужчин, решивших разобрать снаряд на Изюмщине
13:04
Синегубов: утром враг обстрелял Двуречную на Харьковщине, пострадала женщина
12:20
Медали с флагами РФ для детей: директора лицея в Купянске будут судить заочно
11:55
Удар С-300 по Купянщине: прокуратура показала воронку и разбитые дома (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Будут ли отключать свет в субботу на Харьковщине — информация Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 14:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в субботу, 18 марта, не планируют отключать электричество.".