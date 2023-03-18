Будут ли отключать свет в субботу на Харьковщине — информация Укрэнерго
В Харьковской области в субботу, 18 марта, не планируют отключать электричество.
Во всех регионах за исключением Житомирщины и Черниговщины ограничений в сетях «Укрэнерго», которые бы приводили к необходимости отключения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились, сообщили в национальной энергетической компании.
«Энергосистема Украины работает стабильно, электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления», — отметили в «Укрэнерго».
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 14:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в субботу, 18 марта, не планируют отключать электричество.".