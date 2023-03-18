Чи вимикатимуть світло в суботу на Харківщині – інформація Укренерго
У Харківській області в суботу, 18 березня, не планують вимикати електрику.
У всіх регіонах, за винятком Житомирщини та Чернігівщини, обмежень у мережах “Укренерго”, які призводили б до необхідності вимкнення споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводилися, повідомили у національній енергетичній компанії.
“Енергосистема України працює стабільно, електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання”, – зазначили в “Укренерго”.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 14:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області в суботу, 18 березня, не планують вимикати електрику.".