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Утром армия РФ нанесла более 20 ударов по селу на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 08:34   21.03.2023
Оксана Горун
Утром армия РФ нанесла более 20 ударов по селу на Харьковщине — Синегубов Фото: GoogleMaps

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под российский обстрел попало приграничное село Басово в районе Золочева.

«Сегодня, около 6:00, оккупанты из минометов обстреляли с.Басово. Зафиксировано более 20-ти ударов. Повреждены линии электропередачи. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что в течение суток враг обстрелял, по меньшей мере, 14 населенных пунктов на Харьковщине.

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«В частности, из артиллерии, танков и минометов враг бил по Купянску, Волчанску, Двуречной, Стрелечьей, Глубокому и т.д. На Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения», — дополнил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под российский обстрел попало приграничное село Басово в районе Золочева".