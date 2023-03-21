Утром армия РФ нанесла более 20 ударов по селу на Харьковщине — Синегубов
Фото: GoogleMaps
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под российский обстрел попало приграничное село Басово в районе Золочева.
«Сегодня, около 6:00, оккупанты из минометов обстреляли с.Басово. Зафиксировано более 20-ти ударов. Повреждены линии электропередачи. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Он отметил, что в течение суток враг обстрелял, по меньшей мере, 14 населенных пунктов на Харьковщине.
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«В частности, из артиллерии, танков и минометов враг бил по Купянску, Волчанску, Двуречной, Стрелечьей, Глубокому и т.д. На Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения», — дополнил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под российский обстрел попало приграничное село Басово в районе Золочева".