Утром армия РФ нанесла более 20 ударов по селу на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под российский обстрел попало приграничное село Басово в районе Золочева.

«Сегодня, около 6:00, оккупанты из минометов обстреляли с.Басово. Зафиксировано более 20-ти ударов. Повреждены линии электропередачи. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что в течение суток враг обстрелял, по меньшей мере, 14 населенных пунктов на Харьковщине.

«В частности, из артиллерии, танков и минометов враг бил по Купянску, Волчанску, Двуречной, Стрелечьей, Глубокому и т.д. На Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения», — дополнил начальник ХОВА.