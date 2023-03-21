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Вранці армія РФ завдала понад 20 ударів по селу на Харківщині – Синєгубов

Події 08:34   21.03.2023
Оксана Горун
Вранці армія РФ завдала понад 20 ударів по селу на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під російський обстріл потрапило прикордонне село Басове в районі Золочева.

“Сьогодні, близько 6:00, окупанти з мінометів обстріляли с.Басове. Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що протягом доби ворог обстріляв щонайменше 14 населених пунктів на Харківщині.

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Зокрема, з артилерії, танків та мінометів ворог бив по Куп’янську, Вовчанську, Дворічній, Стрілечій, Глибокому та ін. На Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення“, – доповнив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 08:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під російський обстріл потрапило прикордонне село Басове в районі Золочева".