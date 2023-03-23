Поджигатели сухостоя вызвали 16 пожаров на открытых территориях Харьковщины

Всего таких пожаров за сутки было 17, и только один вызван российским обстрелом. Виновники всех остальных — жители Харьковщины, которые, несмотря на бесконечные предупреждения продолжают сжигать сухостой и мусор.

«Из 21 пожара, которые произошли за сутки, 17 возникли в природных экосистемах и на открытых территориях. Один из них вызвал вражеский обстрел, остальные – человеческая небрежность или умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщили печальную статистику в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки горело более 10,6 га территории. В основном — сухая трава, срезанные ветки и камыши. Обстрел вызвал самый масштабный изо всех 17 пожаров.

«Его площадь составила 6 га. Событие произошло на территории Боровской громады в селе Чернещина. С огнем боролись спасатели 60-й ДРПЧ вместе с коллегами из Луганской области», — проинформировали в ГСЧС.

Этот пожар погасили примерно за два часа.

На территории Безлюдовской громады во время сжигания сухостоя пострадала 62-летняя женщина.э

«По причине умышленного выжигания сухостоя в 15:31 произошел пожар на территории Безлюдовской громады, в результате которого пострадала 62-летняя женщина. От госпитализации она отказалась. А пожар был потушен на площади 150 кв.м пожарными 11-й ГСПЧ в 16:25», — сообщили подробности спасатели.

В Змиевской громаде последствием сжигания травы стало уничтожение жилого дома.

«Событие произошло в 12:59 в с. Камплица Змиевской громады. К моменту прибытия бойцов 58-й ГПСЧ уже горела территория лугов на площади 1,5 га и дом площадью около 50 кв. м. На этом пожаре спасатели работали до 18:21», — проинформировали в ГСЧС.