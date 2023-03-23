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Палії сухостою викликали 16 пожеж на відкритих територіях Харківщини

Події 08:14   23.03.2023
Оксана Горун
Палії сухостою викликали 16 пожеж на відкритих територіях Харківщини

Загалом таких пожеж за добу було 17, і лише одна викликана російським обстрілом. Винуватці решти – мешканці Харківщини, які, попри нескінченні попередження, продовжують спалювати сухостій та сміття.

“З 21 пожежі, що трапились за добу, 17 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Одну з них спричинив ворожий обстріл, решту – людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності, чи спалювання сміття”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу горіло понад 10,6 га території. В основному – суха трава, зрізані гілки та очерети. Обстріл викликав наймасштабнішу з усіх 17 пожеж.

“Її площа склала 6 га. Подія трапилась на території Борівської громади у селі Чернещина. З вогнем боролись рятувальники 60-ї ДРПЧ разом із колегами з Луганщини”, – поінформували в ДСНС.

Цю пожежу погасили приблизно за дві години.

На території Безлюдівської громади під час спалювання сухостою постраждала 62-річна жінка.

” З причини навмисного випалювання сухостою о 15:31 сталась пожежа сухостою на території Безлюдівської громади, в результаті якої постраждала 62-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилась. А пожежу загасили на площі 150 кв. м вогнеборці 11-ї ДРПЧ о 16:25″, – повідомили подробиці рятувальники.

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У Зміївській громаді наслідком спалювання сухостою й очерету стало знищення житлового будинку.

“Подія сталась о 12:59 у с. Камплиця Зміївської громади. На час прибуття бійців 58-ї ДПРЧ вже горіла територія луків на площі 1,5 га та будинок площею близько 50 кв. м. На цій пожежі рятувальники працювали до 18:21”, – поінформували в ДСНС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 08:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом таких пожеж за добу було 17, і лише одна викликана російським обстрілом. Винуватці решти – мешканці Харківщини, які, попри нескінченні попередження, продовжують спалювати сухостій та сміття".