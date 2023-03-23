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Синегубов об обстрелах: повреждены 6 домов, 1 разрушен, пострадавших нет

Происшествия 08:42   23.03.2023
Оксана Горун
Синегубов об обстрелах: повреждены 6 домов, 1 разрушен, пострадавших нет Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что еще одни сутки в Харьковской области прошли без пострадавших от действий российских террористов.

«За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области. В селе Чернещина Изюмского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории. В пгт Вильча и с. Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждены по меньшей мере 4 жилых дома. В с. Ольховатка Купянского района в результате минометных обстрелов разрушен частный дом, еще 2 повреждены», — перечислил начальник Синегубов.

Он отметил, что пострадавших в результате обстрелов за сутки нет.

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    • Ранее Генштаб ВСУ информировал об обстрелах девяти населенных пунктов Харьковщины. Количество пострадавших сел и городов существенно уменьшилось — ранее под обстрел попадали от 15 до 20 или 30 населенных пунктов за сутки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 08:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что еще одни сутки в Харьковской области прошли без пострадавших от действий российских террористов".