Синегубов об обстрелах: повреждены 6 домов, 1 разрушен, пострадавших нет
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что еще одни сутки в Харьковской области прошли без пострадавших от действий российских террористов.
«За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области. В селе Чернещина Изюмского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории. В пгт Вильча и с. Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждены по меньшей мере 4 жилых дома. В с. Ольховатка Купянского района в результате минометных обстрелов разрушен частный дом, еще 2 повреждены», — перечислил начальник Синегубов.
Он отметил, что пострадавших в результате обстрелов за сутки нет.
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Ранее Генштаб ВСУ информировал об обстрелах девяти населенных пунктов Харьковщины. Количество пострадавших сел и городов существенно уменьшилось — ранее под обстрел попадали от 15 до 20 или 30 населенных пунктов за сутки.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что еще одни сутки в Харьковской области прошли без пострадавших от действий российских террористов".