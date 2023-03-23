По данным Генштаба, количество обстрелов Харьковщины уменьшилось

В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация об обстрелах девяти населенных пунктов Харьковской области. Длительное время под обстрел за сутки попадали от 15 до 20 или даже 30 городов и сел региона.

«В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Басово, Гоптовка, Стрелечья, Веселое, Волчанск, Охримовка, Красное Первое и Кондрашовка на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Совершил артиллерийские обстрелы района населенного пункта Крохмальное Харьковской области», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

Помимо сокращения количества обстрелов, Генштаб также не сообщил о попытках врага атаковать населенные пункты Харьковщины. Однако наступательные действия продолжаются на Донбассе — там за сутки Силы обороны отбили 83 вражеские атаки.

В целом по территории Украины враг нанес за сутки 48 авиационных ударов и один ракетный. Ракетный пришелся по жилой многоэтажке в Запорожье. Авиационные, в том числе, по гражданским объектам в Киевской и Житомирской областях. Есть погибшие и раненые среди мирных граждан. Также армия РФ произвела по Украине 75 обстрелов из РСЗО.