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По данным Генштаба, количество обстрелов Харьковщины уменьшилось

Происшествия 07:23   23.03.2023
Оксана Горун
По данным Генштаба, количество обстрелов Харьковщины уменьшилось Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация об обстрелах девяти населенных пунктов Харьковской области. Длительное время под обстрел за сутки попадали от 15 до 20 или даже 30 городов и сел региона.

«В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Басово, Гоптовка, Стрелечья, Веселое, Волчанск, Охримовка, Красное Первое и Кондрашовка на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Совершил артиллерийские обстрелы района населенного пункта Крохмальное Харьковской области», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

Помимо сокращения количества обстрелов, Генштаб также не сообщил о попытках врага атаковать населенные пункты Харьковщины. Однако наступательные действия продолжаются на Донбассе — там за сутки Силы обороны отбили 83 вражеские атаки.

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В целом по территории Украины враг нанес за сутки 48 авиационных ударов и один ракетный. Ракетный пришелся по жилой многоэтажке в Запорожье. Авиационные, в том числе, по гражданским объектам в Киевской и Житомирской областях. Есть погибшие и раненые среди мирных граждан. Также армия РФ произвела по Украине 75 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 07:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация об обстрелах девяти населенных пунктов Харьковской области. Длительное время под обстрел за сутки попадали от 15 до 20 или даже 30 городов и сел региона".