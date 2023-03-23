За даними Генштабу, кількість обстрілів Харківщини зменшилась
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про обстріли дев’яти населених пунктів Харківської області. Тривалий час під обстріли за добу потрапляли від 15 до 20 чи навіть 30 міст та сіл регіону.
“Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Здійснив артилерійські обстріли району населеного пункту Крохмальне Харківської області“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.
Окрім скорочення кількості обстрілів, Генштаб також не повідомив про спроби ворога атакувати населені пункти Харківщини. Проте наступальні дії продовжуються на Донбасі – там за добу Сили оборони відбили 83 ворожі атаки.
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Загалом по території України ворог завдав за добу 48 авіаційних ударів та один ракетний. Ракетний припав по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Авіаційні, у тому числі по цивільних об’єктах у Київській та Житомирській областях. Є загиблі та поранені серед мирних громадян. Також армія РФ здійснила по Україні 75 обстрілів із РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 07:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про обстріли дев’яти населених пунктів Харківської області. Тривалий час під обстріли за добу потрапляли від 15 до 20 чи навіть 30 міст та сіл регіону.".