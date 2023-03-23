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Синєгубов про обстріл: пошкоджено 6 будинків, 1 зруйновано, постраждалих немає

Події 08:42   23.03.2023
Оксана Горун
Синєгубов про обстріл: пошкоджено 6 будинків, 1 зруйновано, постраждалих немає

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ще одна доба на Харківщині пройшла без постраждалих від дій російських терористів.

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області. У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю храму та зайнялася трава на відкритій території. У смт Вільча та с. Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки. У с. Вільхуватка Куп’янського району внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, ще 2 пошкоджено“, – перерахував начальник Синєгубов.

Він зазначив, що постраждалих внаслідок обстрілів за добу немає.

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    • Раніше Генштаб ЗСУ інформував про обстріли дев’яти населених пунктів Харківщини. Кількість постраждалих сіл та міст суттєво зменшилася – раніше під обстріли потрапляли від 15 до 20 чи 30 населених пунктів за добу.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 08:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ще одна доба на Харківщині пройшла без постраждалих від дій російських терористів".