Считал, что хотят убить: мужчина «спрятался» на карнизе, его снимала полиция
Неожиданную проблему пришлось решать полицейским в Малиновской громаде на Харьковщине. Полицейским позвонили жильцы многоэтажки и сообщили, что на карнизе балкона на втором этаже стоит человек и просит ему помочь.
«Стоит человек на карнизе и просит помочь», — такое сообщение поступило полицейскому офицеру Малиновской территориальной громады. Прибыв на место, стражи порядка увидели местного жителя поселка Малиновка, который стоял на карнизе второго этажа и звал на помощь. Мужчина уверял, что в квартире кто-то хочет его убить. Полицейские помогли владельцу через балкон вернуться в квартиру, в которой ему ничего не угрожало», — сообщили на странице Полицейских офицеров громады в facebook.
Уже в квартире мужчине оказали помощь и вызвали «скорую».
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«Во время беседы с ним выяснилось, что у мужчины были жизненные неприятности и он начал злоупотреблять алкоголем. Вероятно, это и стало причиной галлюцинаций», — предположили полицейские. А потом напомнили: «Алкоголь не решает проблемы, а обычно создает их».
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 17:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неожиданную проблему пришлось решать полицейским в Малиновской громаде на Харьковщине. Полицейским позвонили жильцы многоэтажки и сообщили, что на карнизе балкона на втором этаже стоит человек и просит ему помочь".