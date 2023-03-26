Вважав, що хочуть вбити: чоловік “сховався” на карнизі, його знімала поліція

Несподівану проблему довелося вирішувати поліцейським у Малиновській громаді Харківщини. Поліцейським зателефонували мешканці багатоповерхівки та повідомили, що на карнизі балкона на другому поверсі стоїть людина та просить їй допомогти.

“Стоїть людина на карнизі та просить допомогти”, – таке повідомлення надійшло поліцейському офіцеру Малиновської територіальної громади. Прибувши на місце, правоохоронці побачили місцевого мешканця селища Малинівка, який стояв на карнизі другого поверху та кликав на допомогу. Чоловік запевнював, що у квартирі хтось хоче його вбити. Поліцейські допомогли власнику через балкон повернутися у квартиру в якій йому нічого не загрожувало“, – повідомили на сторінці Поліцейських офіцерів громади у фейсбуці.

Уже у квартирі чоловікові надали допомогу та викликали “швидку”.

“Під час бесіди з ним з’ясувалось, що чоловік мав життєві неприємності та почав зловживати алкоголем. Ймовірно це і стало причиною галюцинацій”, – припустили поліцейські. А потім нагадали: “Алкоголь не вирішує проблеми, а зазвичай їх створює”.