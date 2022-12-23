У Харкові жінка хотіла вкоротити собі віку, зістрибнувши з п’ятиповерхівки

Вдень 23 грудня у Слобідському районі Харкова жінка сиділа на даху п’ятиповерхівки та мала намір стрибнути вниз.

Патрульні Юрій Коваленко, Максим Шевченко та Олександр Ковтуненко піднялися на дах, аби врятувати жінку. Проте вона поводилася агресивно і на контакт не йшла, розповідають у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області.

В останній момент копи схопили її за одяг та відтягнули у безпечне місце. Жінку передали медикам, які її ушпиталили.