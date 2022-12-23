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В Харькове женщина попыталась покончить с собой, спрыгнув с пятиэтажки

Происшествия 20:19   23.12.2022
Елена Нагорная
В Харькове женщина попыталась покончить с собой, спрыгнув с пятиэтажки Фото: УПП в Харьковской области

Днем 23 декабря в Слободском районе Харькова женщина сидела на крыше пятиэтажки и намеревалась прыгнуть вниз.

Патрульные Юрий Коваленко, Максим Шевченко и Александр Ковтуненко поднялись на крышу, чтобы спасти женщину. Однако она вела себя агрессивно и на контакт не шла, рассказывают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.

В последний момент копы схватили ее за одежду и оттащили в безопасное место. Женщину передали медикам, которые ее госпитализировали.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 20:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 23 декабря в Слободском районе Харькова женщина сидела на крыше пятиэтажки и намеревалась прыгнуть вниз.".