В Харькове женщина попыталась покончить с собой, спрыгнув с пятиэтажки
Фото: УПП в Харьковской области
Днем 23 декабря в Слободском районе Харькова женщина сидела на крыше пятиэтажки и намеревалась прыгнуть вниз.
Патрульные Юрий Коваленко, Максим Шевченко и Александр Ковтуненко поднялись на крышу, чтобы спасти женщину. Однако она вела себя агрессивно и на контакт не шла, рассказывают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.
В последний момент копы схватили ее за одежду и оттащили в безопасное место. Женщину передали медикам, которые ее госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 20:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 23 декабря в Слободском районе Харькова женщина сидела на крыше пятиэтажки и намеревалась прыгнуть вниз.".