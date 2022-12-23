В Харькове женщина попыталась покончить с собой, спрыгнув с пятиэтажки

Днем 23 декабря в Слободском районе Харькова женщина сидела на крыше пятиэтажки и намеревалась прыгнуть вниз.

Патрульные Юрий Коваленко, Максим Шевченко и Александр Ковтуненко поднялись на крышу, чтобы спасти женщину. Однако она вела себя агрессивно и на контакт не шла, рассказывают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.

В последний момент копы схватили ее за одежду и оттащили в безопасное место. Женщину передали медикам, которые ее госпитализировали.