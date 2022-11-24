На Салтовке мужчина пытался покончить с собой, его спасли полицейские

Полицейские остановили потенциального самоубийцу в последний момент.

Желающий покончить жизнь самоубийством харьковчанин привлек к себе внимание прохожих на ул. Гвардейцев-Широнинцев. Он кричал из окна 5 этажа. Люди сразу же вызвали на место полицию.

«По вызову прибыл экипаж патрульных — Анатолий Зозуля, Сергей Шевцов, Дмитрий Кутняк и Дмитрий Кузнецов. Когда инспекторы зашли в указанное помещение, то увидели мужчину, который вел себя нервно и угрожал покончить с собой. Полицейским удалось приблизиться к мужчине, но на контакт он не шел. При первой возможности патрульные среагировали мгновенно и, казалось бы, в последний момент спасли его», — описали дальнейшие события в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.

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Спасенного «недосамоубийцу» отправили в больницу.