На Салтовке мужчина пытался покончить с собой, его спасли полицейские
Полицейские остановили потенциального самоубийцу в последний момент.
Желающий покончить жизнь самоубийством харьковчанин привлек к себе внимание прохожих на ул. Гвардейцев-Широнинцев. Он кричал из окна 5 этажа. Люди сразу же вызвали на место полицию.
«По вызову прибыл экипаж патрульных — Анатолий Зозуля, Сергей Шевцов, Дмитрий Кутняк и Дмитрий Кузнецов. Когда инспекторы зашли в указанное помещение, то увидели мужчину, который вел себя нервно и угрожал покончить с собой. Полицейским удалось приблизиться к мужчине, но на контакт он не шел. При первой возможности патрульные среагировали мгновенно и, казалось бы, в последний момент спасли его», — описали дальнейшие события в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.
Читайте также: Харьковские патрульные спасли сбитую машиной собаку
Спасенного «недосамоубийцу» отправили в больницу.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Салтовке мужчина пытался покончить с собой, его спасли полицейские»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 12:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские остановили потенциального самоубийцу в последний момент".