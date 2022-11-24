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На Салтівці чоловік намагався накласти на себе руки, врятували поліцейські

Події 12:14   24.11.2022
Оксана Горун
На Салтівці чоловік намагався накласти на себе руки, врятували поліцейські

Поліцейські зупинили потенційного самогубця в останній момент.

Бажаючи накласти на себе руки харків’янин привернув до себе увагу перехожих на вул. Гвардійців-Широнінців. Він кричав із вікна 5 поверху. Люди одразу ж викликали на місце поліцію.

“За викликом прибув екіпаж патрульних — Анатолій Зозуля, Сергій Шевцов, Дмитро Кутняк та Дмитро Кузнєцов. Коли інспектори зайшли у вказане приміщення, то побачили чоловіка, який поводився нервово і погрожував накласти на себе руки. Поліцейським вдалося наблизитися до чоловіка, але на контакт він не йшов. За першої нагоди патрульні зреагували миттєво і, здавалося б, в останній момент врятували його”, – описали подальші події у пресслужбі Патрульної поліції в Харківській області.

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    • Врятованого “недосамогубця” відправили до лікарні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 12:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські зупинили потенційного самогубця в останній момент".