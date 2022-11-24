На Салтівці чоловік намагався накласти на себе руки, врятували поліцейські

Поліцейські зупинили потенційного самогубця в останній момент.

Бажаючи накласти на себе руки харків’янин привернув до себе увагу перехожих на вул. Гвардійців-Широнінців. Він кричав із вікна 5 поверху. Люди одразу ж викликали на місце поліцію.

“За викликом прибув екіпаж патрульних — Анатолій Зозуля, Сергій Шевцов, Дмитро Кутняк та Дмитро Кузнєцов. Коли інспектори зайшли у вказане приміщення, то побачили чоловіка, який поводився нервово і погрожував накласти на себе руки. Поліцейським вдалося наблизитися до чоловіка, але на контакт він не йшов. За першої нагоди патрульні зреагували миттєво і, здавалося б, в останній момент врятували його”, – описали подальші події у пресслужбі Патрульної поліції в Харківській області.

Врятованого “недосамогубця” відправили до лікарні.