В Харькове обнаружили распятого пса (фото)
Пес-подросток выжил чудом — его привязали к трубам в подвале дома в Харькове виде распятия, но проходившие мимо люди обратили внимание на жалкие стоны.
«Вчера на Метростроителей 40 (Северная Салтовка) в подвале была обнаружена собака, привязанная проводом к трубе. В виде распятия. Провода вокруг лап и головы. Случайно. Еле слышный стон привлек внимание. Думали, показалось. Не показалось!!!» — сообщили в facebook мини-приюта «Котофеечка».
Небезразличные люди спасли несчастное животное.
«Собакена освободили. Он очень исхудал. Жадно пил и ел. Сколько времени там провел, остается догадываться. Быстро отвезли в клинику. У мальчика припухшая лапа и чуть содрана кожа от провода. Остальное все в норме. Ему повезло. Песель очень дружелюбный. Слишком доверчивый на свою беду», — написали на странице приюта.
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Сейчас чудом спасшемуся псу ищут дом. Обращаться можно по телефону: (067) 298 95 74 (Галина).
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пес-подросток выжил чудом — его привязали к трубам в подвале дома в Харькове виде распятия, но проходившие мимо люди обратили внимание на жалкие стоны".