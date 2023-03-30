В Харькове обнаружили распятого пса (фото)

Пес-подросток выжил чудом — его привязали к трубам в подвале дома в Харькове виде распятия, но проходившие мимо люди обратили внимание на жалкие стоны.

«Вчера на Метростроителей 40 (Северная Салтовка) в подвале была обнаружена собака, привязанная проводом к трубе. В виде распятия. Провода вокруг лап и головы. Случайно. Еле слышный стон привлек внимание. Думали, показалось. Не показалось!!!» — сообщили в facebook мини-приюта «Котофеечка».

Небезразличные люди спасли несчастное животное.

«Собакена освободили. Он очень исхудал. Жадно пил и ел. Сколько времени там провел, остается догадываться. Быстро отвезли в клинику. У мальчика припухшая лапа и чуть содрана кожа от провода. Остальное все в норме. Ему повезло. Песель очень дружелюбный. Слишком доверчивый на свою беду», — написали на странице приюта.

Сейчас чудом спасшемуся псу ищут дом. Обращаться можно по телефону: (067) 298 95 74 (Галина).