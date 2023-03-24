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На Харьковщине женщина обманула воина ВСУ: взяла деньги и выгнала собаку

Общество 16:20   24.03.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине женщина обманула воина ВСУ: взяла деньги и выгнала собаку Фото: ГУНП в Харьковской области

В начале 2023 года 38-летняя жительница Дергачей пообещала знакомому военному ВСУ присматривать за его собакой, взяла 7000 гривен, а затем прогнала животное.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, собака находилась на деоккупированной территории недалеко от Бахмута Донецкой области. Хозяин договорился об эвакуации животного в Харьковскую область и для надлежащего ухода за собакой перевел на банковскую карточку злоумышленницы 7000 гривен.

После того как женщина получила деньги, она прогнала собаку, а деньги потратила на свои нужды.

Преступнице сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Ей грозит до 3 лет ограничение свободы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 16:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале 2023 года 38-летняя жительница Дергачей пообещала знакомому военному ВСУ присматривать за его собакой, взяла 7000 гривен, а затем прогнала животное.".