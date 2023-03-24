На Харьковщине женщина обманула воина ВСУ: взяла деньги и выгнала собаку

В начале 2023 года 38-летняя жительница Дергачей пообещала знакомому военному ВСУ присматривать за его собакой, взяла 7000 гривен, а затем прогнала животное.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, собака находилась на деоккупированной территории недалеко от Бахмута Донецкой области. Хозяин договорился об эвакуации животного в Харьковскую область и для надлежащего ухода за собакой перевел на банковскую карточку злоумышленницы 7000 гривен.

После того как женщина получила деньги, она прогнала собаку, а деньги потратила на свои нужды.

Преступнице сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Ей грозит до 3 лет ограничение свободы.

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