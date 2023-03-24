На Харківщині жінка ошукала воїна ЗСУ: взяла гроші і вигнала собаку
Фото: ГУНП в Харківській області
На початку 2023 року 38-річна мешканка Дергачів пообіцяла знайомому військовому ЗСУ приглядати за його собакою, взяла 7000 гривень, а потім прогнала тварину.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, собака знаходився на деокупованій території неподалік Бахмуту Донецької області. Господар домовився про евакуацію тварини до Харківщини та для належного догляду за собакою перевів на банківську картку зловмисниці 7000 гривень.
Після того як жінка отримала гроші, вона прогнала собаку, а кошти витратила на власні потреби.
Злочинниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
Їй загрожує до 3 років обмеження волі.
Читайте також: Мешканець Ізюму незаконно зберігав боєприпаси вдома
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині жінка ошукала воїна ЗСУ: взяла гроші і вигнала собаку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На початку 2023 року 38-річна мешканка Дергачів пообіцяла знайомому військовому ЗСУ приглядати за його собакою, взяла 7000 гривень, а потім прогнала тварину.".