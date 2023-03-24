На Харківщині жінка ошукала воїна ЗСУ: взяла гроші і вигнала собаку

На початку 2023 року 38-річна мешканка Дергачів пообіцяла знайомому військовому ЗСУ приглядати за його собакою, взяла 7000 гривень, а потім прогнала тварину.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, собака знаходився на деокупованій території неподалік Бахмуту Донецької області. Господар домовився про евакуацію тварини до Харківщини та для належного догляду за собакою перевів на банківську картку зловмисниці 7000 гривень.

Після того як жінка отримала гроші, вона прогнала собаку, а кошти витратила на власні потреби.

Злочинниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Їй загрожує до 3 років обмеження волі.

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