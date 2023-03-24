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Мешканець Ізюму незаконно зберігав боєприпаси вдома

Суспільство 14:21   24.03.2023
Вікторія Яковенко
Мешканець Ізюму незаконно зберігав боєприпаси вдома Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 45-річному чоловіку, який зберігав вдома боєприпаси.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, в результаті обшуку житла підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили підривач МВП-62М до протитанкових мін ТМ-62, 9 патронів калібру 30 мм до автоматичних гармат 2А42 і 2А72, а також понад 14 кілограмів артилерійського пороху.

За незаконне зберігання боєприпасів чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 14:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 45-річному чоловіку, який зберігав вдома боєприпаси.".