Мешканець Ізюму незаконно зберігав боєприпаси вдома
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 45-річному чоловіку, який зберігав вдома боєприпаси.
Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, в результаті обшуку житла підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили підривач МВП-62М до протитанкових мін ТМ-62, 9 патронів калібру 30 мм до автоматичних гармат 2А42 і 2А72, а також понад 14 кілограмів артилерійського пороху.
За незаконне зберігання боєприпасів чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 45-річному чоловіку, який зберігав вдома боєприпаси.".