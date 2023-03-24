Мешканець Ізюму незаконно зберігав боєприпаси вдома

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 45-річному чоловіку, який зберігав вдома боєприпаси.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, в результаті обшуку житла підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили підривач МВП-62М до протитанкових мін ТМ-62, 9 патронів калібру 30 мм до автоматичних гармат 2А42 і 2А72, а також понад 14 кілограмів артилерійського пороху.

За незаконне зберігання боєприпасів чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.