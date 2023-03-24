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Житель Изюма незаконно хранил боеприпасы дома

Общество 14:21   24.03.2023
Виктория Яковенко
Житель Изюма незаконно хранил боеприпасы дома Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему мужчине, который дома хранил боеприпасы.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате обыска жилья подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли взрыватель МВП-62М к противотанковым минам ТМ-62, 9 патронов калибра 30 мм к автоматическим пушкам 2А42 и 2А72, а также более 14 килограммов.

За незаконное хранение боеприпасов мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 14:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему мужчине, который дома хранил боеприпасы.".