Житель Изюма незаконно хранил боеприпасы дома
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему мужчине, который дома хранил боеприпасы.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате обыска жилья подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли взрыватель МВП-62М к противотанковым минам ТМ-62, 9 патронов калибра 30 мм к автоматическим пушкам 2А42 и 2А72, а также более 14 килограммов.
За незаконное хранение боеприпасов мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему мужчине, который дома хранил боеприпасы.".