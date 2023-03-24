Житель Изюма незаконно хранил боеприпасы дома

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему мужчине, который дома хранил боеприпасы.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате обыска жилья подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли взрыватель МВП-62М к противотанковым минам ТМ-62, 9 патронов калибра 30 мм к автоматическим пушкам 2А42 и 2А72, а также более 14 килограммов.

За незаконное хранение боеприпасов мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.