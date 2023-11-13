В центре Харькова фирма присвоила памятник архитектуры за 3,2 млн грн

В Харькове по преступной схеме присвоили памятник архитектуры более чем за 3,2 млн грн.

Речь идет о нежилом здании, памятнике архитектуры и градостроительстве местного значения, площадью более 100 кв. м на улице Чернышевской, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«В 2017 году Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Харьковской области указанное имущество по договору передано в аренду ООО. Согласно условиям этого соглашения, имущество передавалось с целью предоставления услуг по трудоустройству, в том числе лиц с инвалидностью, участников АТО, и включено Государственной службой занятости в перечень субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве», — отметили в прокуратуре. .

Однако правоохранители выяснили, что еще в 2016 году два других предприятия заключили договор о создании объекта недвижимости по этому адресу, согласно условиям которого первая компания обязывалась построить с привлечением собственных средств кафе, а другая после завершения строительства приобрести этот объект.

«Фирма «построила» кафе, но компания-заказчик так и не приобрела его. Следовательно, требования договора выполнены не были, договор купли-продажи объекта строительства не заключен. Однако проведенным осмотром места происшествия установлено, что ни одно кафе по этому адресу не строилось. Таким образом, фирма-застройщик нелегально зарегистрировала право собственности на нежилое здание-памятник градостроительства и архитектуры, арендатором которой является ООО, на основании решения суда, которое в дальнейшем отменено по апелляционной жалобе прокурора», — добавили в прокуратуре.

Кроме того, впоследствии эта фирма, уже не являясь собственником нежилого здания, после судебных решений незаконно отчуждала нежилое здание другим лицам.

Так что правоохранители подали иск в суд. Его удовлетворили. Сейчас нежилое здание вернули в собственность государства.