У центрі Харкова фірма привласнила пам’ятку архітектури за 3,2 млн грн

У Харкові за злочинною схемою привласнили пам’ятку архітектури за понад 3,2 млн грн.

Йдеться про нежитлову будівлю, пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення, площею понад 100 кв. м по вулиці Чернишевська, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«У 2017 році Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області вказане майно згідно з договором передано в оренду ТОВ. Відповідно до умов цієї угоди, майно передавалось з метою надання послуг з працевлаштування, в тому числі осіб з інвалідністю, учасників АТО, та включене Державною службою зайнятості до переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні», – зазначили у прокуратурі.

Однак правоохоронці з’ясували, що ще у 2016 році два інші підприємства уклали договір про створення об’єкта нерухомості за цією адресою, відповідно до умов якого перша компанія зобов’язувалась збудувати із залученням власних коштів кафе, а інша — після завершення будівництва придбати цей об’єкт.

«Фірма «побудувала» кафе, проте компанія-замовник так і не придбала його. Отже, вимоги договору виконані не були, договір купівлі-продажу об’єкта будівництва не укладено. Проте проведеним оглядом місця події встановлено, що жодного кафе за цією адресою не будувалося. Таким чином, фірма-забудовник нелегально зареєструвала право власності на нежитлову будівлю-пам’ятку містобудування та архітектури, орендарем якої є ТОВ, на підставі рішення суду, яке надалі скасоване за апеляційною скаргою прокурора», – додали в прокуратурі.

Крім того, згодом ця фірма, коли вже не була власником нежитлової будівлі, після судових рішень незаконно відчужила нежитлову будівлю іншим особам.

Тож правоохоронці подали позов до суду. Його задовольнили. Наразі нежитлову будівлю повернули у власність держави.