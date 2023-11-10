У фізосіб у Харкові хочуть забрати землі пам’ятки археології, продані мерією

Прокуратура подала до суду позови щодо повернення державі семи ділянок, розташованих в Основ’янському районі Харкова на вулицях Руставелі та Молочній, у провулку Соляниківському та на проспекті Гагаріна.

Ділянки було продано фізособам на підставі рішень міськради – для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Загальна площа земель становить близько 0,5 га, а вартість – майже 5 мільйонів гривень. Ділянки розташовані у межах пам’ятки археології місцевого значення “Поселення Харків”, занесеної до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

“Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», земельні ділянки, на яких розташовані пам’ятки археології, можуть перебувати лише у власності держави. Розпорядником земель вказаної категорії в межах міста є ХОВА, а контроль за використанням пам’яток археології здійснює департамент культури і туризму ХОВА”, – зазначають у прокуратурі.

Відомство вимагає скасувати рішення міськради, визнати недійсними договори купівлі-продажу та повернути ділянки державі. Червонозаводський райсуд Харкова відкрив провадження.