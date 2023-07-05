Ділянку, на якій є пам’ятка археології Поселення Харків, повернуть державі

Східний апеляційний господарський суд задовольнив позов, який Харківська обласна прокуратура подала в інтересах держави, щоб визнати незаконним і скасувати рішення міськради договір купівлі-продажу земельної ділянки, на якій розташована пам’ятка археології місцевого значення Поселення Харків.

Харківська міська рада продала товариству з обмеженою відповідальністю ділянку, розташовану по вул. Пушкінській у Харкові, для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель. Вартість ділянки – 3 млн грн.

Прокуратура встановила, що ця земельна ділянка розташована в межах пам’ятки археології місцевого значення Поселення Харків, занесеної до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», землі, на яких розташовані пам’ятки археології, можуть перебувати лише у власності держави.

Розпорядником земель вказаної категорії в межах міста є ХОВА, а контролює використання пам’яток археології Департамент культури і туризму облдержадміністрації.

Східний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури і повністю задовольнив позовні вимоги прокурора — земельну ділянку повернуть державі.