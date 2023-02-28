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На Харківщині державі повернули у власність скіфський курган

Суспільство 16:28   28.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині державі повернули у власність скіфський курган

Курган періоду ІІІ тис. до н. е. – І тис. до н. е. планували використати для особистого сільського господарства, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У 2020 році Старовірівська сільська рада Красноградського району незаконно передала особі у власність земельну ділянку площею 2 га та вартістю майже 320 тисяч гривень, розташовану за межами населених пунктів громади, для ведення особистого селянського господарства.

Але частина ділянки знаходилася в межах кургану періоду ІІІ тис. до н. е. — І тис. до н. е. і є пам’яткою археології місцевого значення та занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Розташування земельних ділянок в межах пам’ятки археології виключає можливість їх перебування у приватній власності.

Красноградська окружна прокуратура Харківської області направила до суду позов у зв’язку із порушенням інтересів держави, коли у приватну власність передали земельну ділянку історико-культурного призначення.

Нововодолазький районний суд Харківської області розглянув позов окружної прокуратури. За результами її розгляду відповідач добровільно виконав позовні вимоги прокурора та зі спірної земельної ділянки виключив курган та повернув у власність держави.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 16:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Курган періоду ІІІ тис. до н. е. – І тис. до н. е. планували використати для особистого сільського господарства, повідомила Харківська обласна прокуратура.".