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В Харьковской области государству вернули в собственность скифский курган

Общество 16:28   28.02.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области государству вернули в собственность скифский курган

Курган периода ІІІ тыс. до н. э. – и тыс. до н. э. планировали использовать для личного сельского хозяйства, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2020 году Старовировский сельский совет Красноградского района незаконно передал частному лицу в собственность земельный участок площадью 2 га и стоимостью почти 320 тысяч гривен, расположенный за пределами населенных пунктов общины, для ведения личного крестьянского хозяйства.

Но участок находился в пределах кургана периода III тыс. до н. э. – и тыс. до н. е. и является памятником археологии местного значения и занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Расположение земельных участков в пределах археологии исключает возможность их нахождение в частной собственности.

Красноградская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд иск в связи с нарушением интересов государства, когда в частную собственность передали земельный участок историко-культурного назначения.

Нововодолажский районный суд Харьковской области рассмотрел иск окружной прокуратуры По результатам рассмотрения ответчик добровольно выполнил исковые требования прокурора и из спорного земельного участка исключил курган и вернул в собственность государства.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 16:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Курган периода ІІІ тыс. до н. э. – и тыс. до н. э. планировали использовать для личного сельского хозяйства, сообщила Харьковская областная прокуратура.".