В Харьковской области государству вернули в собственность скифский курган

Курган периода ІІІ тыс. до н. э. – и тыс. до н. э. планировали использовать для личного сельского хозяйства, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2020 году Старовировский сельский совет Красноградского района незаконно передал частному лицу в собственность земельный участок площадью 2 га и стоимостью почти 320 тысяч гривен, расположенный за пределами населенных пунктов общины, для ведения личного крестьянского хозяйства.

Но участок находился в пределах кургана периода III тыс. до н. э. – и тыс. до н. е. и является памятником археологии местного значения и занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Расположение земельных участков в пределах археологии исключает возможность их нахождение в частной собственности.

Красноградская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд иск в связи с нарушением интересов государства, когда в частную собственность передали земельный участок историко-культурного назначения.

Нововодолажский районный суд Харьковской области рассмотрел иск окружной прокуратуры По результатам рассмотрения ответчик добровольно выполнил исковые требования прокурора и из спорного земельного участка исключил курган и вернул в собственность государства.