В Харьковской области государству вернули в собственность скифский курган
Курган периода ІІІ тыс. до н. э. – и тыс. до н. э. планировали использовать для личного сельского хозяйства, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В 2020 году Старовировский сельский совет Красноградского района незаконно передал частному лицу в собственность земельный участок площадью 2 га и стоимостью почти 320 тысяч гривен, расположенный за пределами населенных пунктов общины, для ведения личного крестьянского хозяйства.
Но участок находился в пределах кургана периода III тыс. до н. э. – и тыс. до н. е. и является памятником археологии местного значения и занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
Расположение земельных участков в пределах археологии исключает возможность их нахождение в частной собственности.
Красноградская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд иск в связи с нарушением интересов государства, когда в частную собственность передали земельный участок историко-культурного назначения.
Нововодолажский районный суд Харьковской области рассмотрел иск окружной прокуратуры По результатам рассмотрения ответчик добровольно выполнил исковые требования прокурора и из спорного земельного участка исключил курган и вернул в собственность государства.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 16:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Курган периода ІІІ тыс. до н. э. – и тыс. до н. э. планировали использовать для личного сельского хозяйства, сообщила Харьковская областная прокуратура.".