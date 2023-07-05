Участок, где находится памятник археологии Поселение Харьков, вернут державе
Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск, который Харьковская областная прокуратура подала в интересах государства, чтобы признать незаконным и расторгнуть решение горсовета — договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен памятник археологии местного значения Поселения Харьков.
Харьковский городской совет продал обществу с ограниченной ответственностью участок, расположенный по ул. Пушкинской в Харькове, для эксплуатации и обслуживания нежилых построек. Стоимость участка — 3 млн. грн.
Прокуратура установила, что этот земельный участок расположен в пределах памятника археологии местного значения Поселения Харьков, занесенного в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Согласно Закону Украины «Об охране культурного наследия», земли, на которых расположены памятники археологии, могут находиться только в собственности государства.
Распорядителем земель указанной категории в пределах города ХОВА, а контролирует использование памятников археологии Департамент культуры и туризма облгосадминистрации.
Восточный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и полностью удовлетворил исковые требования прокурора — земельный участок вернут государству.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 16:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск, который Харьковская областная прокуратура подала в интересах государства, чтобы признать незаконным и расторгнуть решение горсовета — договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен памятник археологии местного значения Поселения Харьков.".