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Участок, где находится памятник археологии Поселение Харьков, вернут державе

Общество 16:33   05.07.2023
Оксана Якушко
Участок, где находится памятник археологии Поселение Харьков, вернут державе

Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск, который Харьковская областная прокуратура подала в интересах государства, чтобы признать незаконным и расторгнуть решение горсовета — договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен памятник археологии местного значения Поселения Харьков.

Харьковский городской совет продал обществу с ограниченной ответственностью участок, расположенный по ул. Пушкинской в Харькове, для эксплуатации и обслуживания нежилых построек. Стоимость участка — 3 млн. грн.

Прокуратура установила, что этот земельный участок расположен в пределах памятника археологии местного значения Поселения Харьков, занесенного в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Согласно Закону Украины «Об охране культурного наследия», земли, на которых расположены памятники археологии, могут находиться только в собственности государства.

Распорядителем земель указанной категории в пределах города ХОВА, а контролирует использование памятников археологии Департамент культуры и туризма облгосадминистрации.

Восточный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и полностью удовлетворил исковые требования прокурора — земельный участок вернут государству.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 16:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск, который Харьковская областная прокуратура подала в интересах государства, чтобы признать незаконным и расторгнуть решение горсовета — договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен памятник археологии местного значения Поселения Харьков.".