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У физлиц в Харькове хотят забрать земли памятника археологии, проданные мэрией

Общество 17:56   10.11.2023
Елена Нагорная
У физлиц в Харькове хотят забрать земли памятника археологии, проданные мэрией Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура подала в суд иски о возвращении государству семи участков, расположенных в Основянском районе Харькова на улицах Руставели и Молочной, в переулке Соляниковском и на проспекте Гагарина.

Участки были проданы физлицам на основании решений горсовета — для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Общая площадь земель составляет около 0,5 га, а стоимость — почти 5 миллионов гривен. Участки расположены в пределах памятника археологии местного значения «Поселение Харьков», занесенного в Госреестр недвижимых памятников Украины.

«В соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия», земельные участки, на которых расположены памятники археологии, могут находиться только в собственности государства. Распорядителем земель указанной категории в пределах города является ХОВА, а контроль за использованием памятников археологии осуществляет департамент культуры и туризма ХОВА», — отмечают в прокуратуре.

Ведомство требует отменить решения горсовета, признать недействительными договоры купли-продажи и вернуть участки государству. Червонозаводский райсуд Харькова открыл производства.

Читайте также: Участок, где находится памятник археологии Поселение Харьков, вернут государству

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 17:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура подала в суд иски о возвращении государству семи участков, расположенных в Основянском районе Харькова на улицах Руставели и Молочной, в переулке Соляниковском и на проспекте Гагарина.".