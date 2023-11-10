У физлиц в Харькове хотят забрать земли памятника археологии, проданные мэрией

Прокуратура подала в суд иски о возвращении государству семи участков, расположенных в Основянском районе Харькова на улицах Руставели и Молочной, в переулке Соляниковском и на проспекте Гагарина.

Участки были проданы физлицам на основании решений горсовета — для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Общая площадь земель составляет около 0,5 га, а стоимость — почти 5 миллионов гривен. Участки расположены в пределах памятника археологии местного значения «Поселение Харьков», занесенного в Госреестр недвижимых памятников Украины.

«В соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия», земельные участки, на которых расположены памятники археологии, могут находиться только в собственности государства. Распорядителем земель указанной категории в пределах города является ХОВА, а контроль за использованием памятников археологии осуществляет департамент культуры и туризма ХОВА», — отмечают в прокуратуре.

Ведомство требует отменить решения горсовета, признать недействительными договоры купли-продажи и вернуть участки государству. Червонозаводский райсуд Харькова открыл производства.