У Харкові виявили розіп’ятого пса (фото)

Пес-підліток вижив дивом – його прив’язали до труб у підвалі будинку в Харкові у вигляді розп’яття, але люди, які проходили повз, звернули увагу на жалюгідні стогони.

“Вчора на Метробудівників 40 (Північна Салтівка) у підвалі було виявлено собаку, прив’язану дротом до труби. У вигляді розп’яття. Провід навколо лап і голови. Випадково. Ледве чутний стогін привернув увагу. Думали, здалося. Не здалося!!!” – повідомили у фейсбуці мініпритулку “Котофеечка”.

Небайдужі люди врятували нещасну тварину.

“Собакена звільнили. Він дуже схуд. Жадібно пив і їв. Скільки часу там провів, залишається здогадуватися. Швидко відвезли до клініки. У хлопчика припухла лапа й трохи здерта шкіра від проводу. Решта все в нормі. Йому пощастило. Песель дуже доброзичливий і довірливий, на своє лихо”, – написали на сторінці притулку.

Зараз псу, що дивом врятувався, шукають будинок. Звертатися можна за телефоном: (067) 298 95 74 (Галина).