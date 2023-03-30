У Харкові виявили розіп’ятого пса (фото)
Пес-підліток вижив дивом – його прив’язали до труб у підвалі будинку в Харкові у вигляді розп’яття, але люди, які проходили повз, звернули увагу на жалюгідні стогони.
“Вчора на Метробудівників 40 (Північна Салтівка) у підвалі було виявлено собаку, прив’язану дротом до труби. У вигляді розп’яття. Провід навколо лап і голови. Випадково. Ледве чутний стогін привернув увагу. Думали, здалося. Не здалося!!!” – повідомили у фейсбуці мініпритулку “Котофеечка”.
Небайдужі люди врятували нещасну тварину.
“Собакена звільнили. Він дуже схуд. Жадібно пив і їв. Скільки часу там провів, залишається здогадуватися. Швидко відвезли до клініки. У хлопчика припухла лапа й трохи здерта шкіра від проводу. Решта все в нормі. Йому пощастило. Песель дуже доброзичливий і довірливий, на своє лихо”, – написали на сторінці притулку.
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Зараз псу, що дивом врятувався, шукають будинок. Звертатися можна за телефоном: (067) 298 95 74 (Галина).
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пес-підліток вижив дивом – його прив’язали до труб у підвалі будинку в Харкові у вигляді розп’яття, але люди, які проходили повз, звернули увагу на жалюгідні стогони".