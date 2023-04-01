Обстрелы Харьковщины за сутки: пострадавших нет, есть разрушения (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото из населенных пунктов Харьковщины, по которым «прилетало» за минувшие сутки, опубликовала Нацполиция.
«Под огнем оккупантов находились следующие населенные пункты: Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Каменка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное и другие. Пострадавших нет», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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На местах обстрелов побывали эксперты, взрывотехники и следователи. По всем эпизодам открыты уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 09:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото из населенных пунктов Харьковщины, по которым «прилетало» за минувшие сутки, опубликовала Нацполиция".