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Обстрелы Харьковщины за сутки: пострадавших нет, есть разрушения (фото)

Происшествия 09:54   01.04.2023
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины за сутки: пострадавших нет, есть разрушения (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото из населенных пунктов Харьковщины, по которым «прилетало» за минувшие сутки, опубликовала Нацполиция.

«Под огнем оккупантов находились следующие населенные пункты: Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Каменка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное и другие. Пострадавших нет», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковской области 31 марта 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области

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На местах обстрелов побывали эксперты, взрывотехники и следователи. По всем эпизодам открыты уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 09:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото из населенных пунктов Харьковщины, по которым «прилетало» за минувшие сутки, опубликовала Нацполиция".