Обстрелы Харьковщины за сутки: пострадавших нет, есть разрушения (фото)

Фото из населенных пунктов Харьковщины, по которым «прилетало» за минувшие сутки, опубликовала Нацполиция.

«Под огнем оккупантов находились следующие населенные пункты: Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Каменка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное и другие. Пострадавших нет», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На местах обстрелов побывали эксперты, взрывотехники и следователи. По всем эпизодам открыты уголовные производства — за нарушение законов и обычаев войны.