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Обстріли Харківщини за добу: постраждалих немає, є руйнування (фото)

Події 09:54   01.04.2023
Оксана Горун
Обстріли Харківщини за добу: постраждалих немає, є руйнування (фото)

Фото із населених пунктів Харківщини, по яких прилітало” минулої доби, опублікувала Нацполіція.

“Під вогнем окупантів перебували такі населені пункти: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші. Постраждалих немає”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілів Харківської області 31 березня 2023

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На місцях обстрілів побували експерти, вибухотехніки та слідчі. За всіма епізодами відкриті кримінальні провадження – за порушення законів та звичаїв війни.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 09:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото із населених пунктів Харківщини, по яких прилітало” минулої доби, опублікувала Нацполіція".