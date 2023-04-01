Обстріли Харківщини за добу: постраждалих немає, є руйнування (фото)
Фото із населених пунктів Харківщини, по яких прилітало” минулої доби, опублікувала Нацполіція.
“Під вогнем окупантів перебували такі населені пункти: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші. Постраждалих немає”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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На місцях обстрілів побували експерти, вибухотехніки та слідчі. За всіма епізодами відкриті кримінальні провадження – за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 09:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото із населених пунктів Харківщини, по яких прилітало” минулої доби, опублікувала Нацполіція".