Обстріли Харківщини за добу: постраждалих немає, є руйнування (фото)

Фото із населених пунктів Харківщини, по яких прилітало” минулої доби, опублікувала Нацполіція.

“Під вогнем окупантів перебували такі населені пункти: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші. Постраждалих немає”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місцях обстрілів побували експерти, вибухотехніки та слідчі. За всіма епізодами відкриті кримінальні провадження – за порушення законів та звичаїв війни.