Десяток населенных пунктов Харьковщины был под вражеским огнем — Генштаб
Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляли российские военные в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Сохраняется присутствие вражеских подразделений в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Рубленое и Двуречанское.
На Купянском направлении обстрелам армии РФ подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское.
Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляли российские военные в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".