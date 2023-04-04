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Десяток населенных пунктов Харьковщины был под вражеским огнем — Генштаб

Происшествия 18:35   04.04.2023
Елена Нагорная
Десяток населенных пунктов Харьковщины был под вражеским огнем — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляли российские военные в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Сохраняется присутствие вражеских подразделений в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Рубленое и Двуречанское.

На Купянском направлении обстрелам армии РФ подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 18:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляли российские военные в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".